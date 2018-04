RIETI - Al via l’undicesima edizione di Primavera in Musica rassegna concertistica organizzata dall’Associazione Culturale di promozione sociale Musikologiamo. Quest’anno il programma di concerti sarà ricco e vario, si partirà sabato 7 aprile alle 21 al Teatro Comunale Sant’Agostino ad Antrodoco con il Musi’ trio di Maria Rosaria De Rossi (Soprano), Sandro Sacco (Flauto traverso) e Paolo Paniconi (Pianoforte), che proporrà un concerto di musica da camera.



Si proseguirà con il concerto di musica classica sabato 14 aprile alle 17 in occasione di Musica in Ospedale presso la Hall del Reparto di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale Provinciale San Camillo de’ Lellis con la partecipazioni di giovani interpreti. Presente anche quest’anno lo spazio dedicato ai talenti musicali con il concerto di musica classica che interesserà il Flauto traverso con l’esibizione di giovani flautisti accompagnati da Sandro Sacco ed Emanuele Vespaziani al Flauto traverso e Vincenzo Grano al Violoncello, sabato 21 aprile alle 18.30 nel suggestivo scenario della Chiesa di San Rufo a Rieti.



La rassegna terminerà domenica 29 aprile alle 18.30 sempre nella Chiesa di San Rufo alle ore 18.30 con un concerto di musica antica proposto da due giovani musicisti Francesca Proietti (Soprano) ed Edoardo Blasetti (Tiorba e Liuto). Ai concerti l’ingresso è gratuito.

Lunedì 2 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA