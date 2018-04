di Sabrina Vecchi

RIETI - Dopo quasi quattro mesi a capo della Municipale di Rieti, per il comandante Massimo Belli è tempo di primi bilanci in termini di dati e percezione della città. «Ho avuto una prima impressione, trovo Rieti abbastanza pulita e ordinata, certamente a misura di famiglie e ben fruibile a piedi. Io stesso ne approfitto per andare al lavoro senza utilizzare l’auto». Belli insiste su uno dei punti che reputa più importanti nell’ambito del suo servizio: «trovo che occorra educare prima di...