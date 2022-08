Tutto pronto per l'inaugurazione della mostra “Le statue romane di Fianello”

RIETI - Sarà inaugurata domani, alle 10.30 a Montebuono, nella ex chiesa di San Giovanni Battista la mostra “Le statue romane di Fianello”, esposizione dedicata alle opere che nel 1950 furono rinvenute nella piccola frazione del comune sabino in una grande fossa comune nell'area del cimitero adiacente alla chiesa di Santa Maria Assunta. La mostra, curata da Eva e Fiorenzo Francioli vuol essere anche un omaggio a Gabriele Berionne dal cui punto di vista furono scattate proprio le foto che costituiscono la mostra, scatti in bianco e nero realizzati tra il 1996 e il 1998. La mostra è visitabile dal 14 al 21 agosto, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30.