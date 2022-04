A Palazzo Dosi in mostra il meglio di Giorgio de Chirico, tutto pronto per l’inaugurazione

RIETI - Palazzo Dosi-Delfini riapre le sue sale per Giorgio de Chirico, gli spettacoli disegnati, la grande mostra promossa dalla Fondazione Varrone in collaborazione con la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico e il Monastero di Santa Filippa Mareri e curata da Simonetta Antellini e Lorenzo Canova. Nelle undici sezioni – tra piano nobile e pian terreno – sono esposti 55 tra dipinti, acquerelli, opere grafiche e sculture del maestro della Metafisica: dall’autoritratto del pittore e la sua musa – Giorgio e Isa de Chirico – alle tele tra paesaggio e architettura, tra palco e sipario; dagli interni metafisici al magico mistero dei cavalli, da Trovatori, Muse e Archeologi all’enigma dei Gladiatori, dalle stanze misteriose al Sole sulle Piazze d’Italia. Al piano terra la sezione dedicata alla presenza divina, col ciclo dell’Apocalisse e opere di grande potenza come il Cristo issato sulla croce e Gli angeli che precipitano. L’inaugurazione è prevista domani alle 17 nel cortile di Palazzo Dosi Delfini, alla presenza del presidente della Fondazione Varrone Antonio D’Onofrio, del presidente della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico Paolo Picozza e della superiora generale delle Suore di Santa Filippa Mareri madre Anatolia Maceroni. A seguire l’ingresso del pubblico, libero e gratuito. Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 17 alle 20; il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.