Poggio Bustone, morto un uomo nell'incendio della sua abitazione

RIETI - Incendio in una abitazione, muore un uomo.

Questa mattina all'alba, poco dopo le 5, una squadra di vigili del fuoco della sede centrale di Rieti, è intervenuta a causa di un incendio sviluppatosi all'interno di un'abitazione a Poggio Bustone e che ha provocato il decesso di un uomo di 83 anni.

In fase di accertamento le cause che hanno originato le fiamme rimaste confinate all'ambiente della camera da letto. Una donna, presente all'interno dell'abitazione, è riuscita a mettersi in salvo sul balcone ed è stata poi soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale sanitario del 118. Le sue condizioni sono buone.

La squadra operativa ha provveduto all'estinzione delle fiamme e alla successiva bonifica e messa in sicurezza dei luoghi. Presenti sul posto i carabinieri per gli accertamenti di competenza ancora in corso.