Castelnuovo di Farfa, incendio in un appartamento: morto un uomo che viveva da solo

RIETI - Incendio in un appartamento a Castelnuovo di Farfa, un uomo è morto.

L'incendio è avvenuto nel centro del paese sabino, in via dei Coronari. Da accertare le cause. A perdere la vita un uomo di 82 anni, L.C., che viveva da solo. Dalla strada, alcuni passanti hanno notato del fumo uscire e sono stati chiamati subito i soccorsi. Sono intervenuti subito i vigili del fuoco oltre ai sanitari del 118 e i carabinieri.

Incendio spento, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sulle cause, indagini dei carabinieri. Non ci sarebbero altre persone coinvolte o ferite.

Alcune persone che vivono nelle abitazioni accanto sostengono cche l'uomo sia morto carbonizzato.