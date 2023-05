Rieti, il bimbo ivoriano morto annegato a Roma viveva a Fara Sabina

RIETI - Era nato a Rieti e viveva a Fara Sabina, il piccolo di 3 anni, di origine ivoriana, morto annegato a Roma.

Ha vagato forse per ore per un centro sportivo di Roma. Da solo, senza che nessun familiare controllasse i suoi spostamenti. Ha raggiunto l'area della piscina dove è riuscito a scavalcare una recezione ed è caduto nella vasca dove è morto annegato. La tragedia è avvenuta poco

prima delle venti di ieri in una struttura di viale della Primavera: vittima un bimbo di appena 3 anni, di nazionalità ivoriana nato a Rieti e residente con la famiglia a Fara Sabina.

Il piccolo si trovava con la madre, con lei si era recato nel centro sportivo a trascorrere una giornata di svago in occasione di una festa nella comunità ivoriana a cui erano presenti anche

altri bimbi. Ed ora proprio la donna potrebbe finire nel registro degli indagati dalla Procura capitolina con la pesantissima accusa di omessa vigilanza.