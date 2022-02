Rieti piange la morte di Alessandro Pozzovivo, grande appassionato di rugby. Il ricordo degli Arieti

RIETI - Rieti piange la morte di Alessandro Pozzovivo, 58 anni, era malato da tempo. Lavorava come Sales Manager alla Setec, era un grande appassionato di rugby e ha fatto parte del comitato organizzatore che portò a Rieti la Nazionale in occasione di Italia-Irlanda valida per il Sei Nazioni U20 del 2019. Era anche stato consigliere degli Arieti. Tanti i messaggi di cordoglio sui social. Malato da tempo, lascia la moglie Letizia, la mamma Graziella e due figli, Agnese e Stefano, e il fratello Stefano, noto speaker radiofonico.

L’ultimo saluto domani, 9 febbraio alle 15, nella chiesa di Sant’Agostino.

Il ricordo dell'Asd Arieti Rugby Rieti

Tutta la Asd Arieti Rugby esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Pozzovivo per la scomparsa del nostro amico Alessandro, grande appassionato di Rugby ed anima del comitato organizzativo che ha permesso alla nostra città di ammirare la nazionale Italiana allo stadio Scopigno in occasione di Italia-Irlanda del 6 nazioni under 20 nel 2019.

Un bacio fin lassù Ale