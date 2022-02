In tanti per l'ultimo saluto ad Alessandro Pozzovivo, l'omaggio del rugby. Foto

RIETI - Si sono celebrati oggi i funerali di Alessandro Pozzovivo, personaggio al quale la comunità reatina era molto legata, un legame evidenziato oggi dalle tantissime persone che si sono ritrovate nella chiesa di Sant'Agostino per tributargli l'ultimo saluto. Scomparso all'età di 58 anni, Alessandro è il fratello di Stefano, celebre speaker radiofonico.

Tante persone, come detto, per dedicare un saluto a una persona che aveva lasciato il segno sia nella sua vita privata sia nello sport, visto il forte legame con il rugby. Alle esequie presente tutta la sua famiglia, ma anche amici, ex compagni di scuola ex ccompagni di squadra, con i quali aveva condiviso i prati verdi del rugby in età giovanile, centrando anche le finali nazionali.

Il suo legame con la palla ovale è stato tangibile e visibile anche nel feretro, dove sono state disposte due maglie: quella degli "Old" e della Reathyrus Rugby, attuale società.

Tanta commozione a Sant'Agostino per l'ultimo saluto ad un uomo ben voluto, capace come detto di lasciare un segno profondo anche nel Rugby, visto che nel 2019 era stato uno dei perni del comitato organizzatore del Sei Nazioni Under 20 ospitato allo Stadio Manlio Scopigno.