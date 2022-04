Montasola piange la morte della storica maestra Anna Maria Belli Giorgi. Il ricordo del sindaco

RIETI - Montasola piange la sua “Maestra” per eccellenza e quattro generazioni di persone ricordano i primi insegnamenti su quei banchi di legno che ormai appartengono al passato, ad una scuola dove da una sola insegnante s’imparavano nozioni di vita. All’età di 95 anni è deceduta Anna Maria Belli Giorgi, personaggio autentico che ha dedicato tutta la propria vita al mondo scolastico abbinata a una miriade di interessi culturali che spaziavano dalla sociologia, alla letteratura, al giornalismo, alla poesia.

Dopo i tanti anni d’insegnamento nella sua Montasola, Anna Maria Belli Giorgi ha ricoperto incarichi importanti a livello nazionale nell’Aneb (Associazione Nazionale Educatori Benemeriti) con viaggi e conferenze in ogni parte del mondo: Sudamerica, Africa, Asia e diversi paesi europei hanno arricchito in modo straordinario la sua esperienza pedagogica con preziosi resoconti trasmessi poi alle giovani generazioni scolastiche del nostro paese.

Autrice di numerose pubblicazioni per l’infanzia e di raccolte poetiche, ha fondato a Montasola anche una terrazza culturale che si affaccia sulla vallata sottostante e dove è collocata una targa con la frase “Ove si slarga la vallata, ivi è silenzio“.

Negli anni ’70 è stata anche collaboratrice della redazione di Rieti de “Il Messaggero”. Da alcuni anni si era trasferita in Sicilia: a Milazzo risiede infatti la sua unica figlia, coniugata con un medico e lei stesso dottoressa, e le sue due nipoti. Nei prossimi giorni sarà tumulata nel cimitero di Montasola.

Un ricordo viene espresso da Vincenzo Leti, sindaco di Montasola: «La signora Anna Maria, come tutti la chiamavamo in paese, è stata anche la mia insegnante e soprattutto un prezioso punto di riferimento per tutti noi. La ricordiamo per l’immenso apporto culturale che ha regalato al nostro territorio, sempre presente in ogni evento e fonte inesauribile e ineguagliabile di storia e tradizione».