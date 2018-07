RIETI - È stato ritrovato questa mattina alle prime luci dell'alba il corpo senza vita dell'83enne I.A. scomparsa ieri mattina nei boschi di Collegiove. Per tutta la notte erano andate incessantemente avanti le ricerche anche con l'utilizzo di droni e visori notturni. All'alba di questa mattina, in un canalone il tragico rinvenimento. La donna si era allontanata in cerca di funghi. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri era stata la figlia che non l'aveva vista più rincarare.

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:01



