RIETI - Il pallone è fermo, per ora, al campo sportivo “Anselmo Belloni” di Montasola ma le intenzioni dell’amministrazione comunale sono quelle di far ripartire l’attività calcistica già dalla prossima stagione in questo impianto che è un autentico gioiello nel territorio della Bassa Sabina. Nello scorso campionato la squadra locale, dopo tre anni disputati nel campionato di Prima categoria sotto la guida di allenatori di alto livello come Claudio Danieli, Carlo Cotroneo e Claudio Fazzini, non è stata più in grado per sopravvenute difficoltà a proseguire l’attività ed il campo è rimasto inutilizzato per tutta la stagione. Ricordiamo che questo impianto sportivo, ubicato in una vallata naturale d’incredibile bellezza, presenta caratteristiche all’avanguardia sia nella zona spogliatoi che nell’area a disposizione del pubblico con ampio parcheggio, tribuna coperta e seggiolini. “Tra i nostri obiettivi c’è quello di ripartire in Terza categoria con una formazione composta essenzialmente dai giovani del posto e dei paesi limitrofi – dice Fabio Quintili, nuovo assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo – ed anche se in questa stagione il campo non è stato utilizzato si è provveduto costantemente alla sua manutenzione ed è in perfetto stato”. E’ dello stesso parere il sindaco di Montasola, Vincenzo Leti: “Da parte nostra faremo di tutto per favorire l’attività sportiva dei nostri ragazzi. Disponiamo di un impianto modello da far gola a tante società; in futuro non escludiamo la possibilità di creare una squadra comprensoriale composta da giocatori dei paesi del circondario e questo è senza ombra di dubbio il campo più accreditato per ospitarla”.