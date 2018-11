RIETI - Ci sarebbe un errore nell'interpretazione della delibera nel rincaro della mensa scolastica per i non residenti a Fara Sabina, provvedimento poi cancellato.

La "tesi" si evince nella risposta al consigliere Danilo Maestri dall'Ufficio Pubblica istruzione. In sintesi, il rincaro per i non residenti era scattato, poi il dietrofront del Comune con l'invito al gestore a non modificare le tariffe.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, SABATO 10 NOVEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA