Meeting Rimini, con Telpress monitoraggio media diventa strategico

RIETI - Il monitoraggio e l’analisi dei media diventano strategici per la comunicazione del Meeting di Rimini grazie al supporto di Telpress Italia, partner del prestigioso evento annuale.

La kermesse, dal 20 al 25 agosto, ha visto avvicendarsi sul palco romagnolo, autorevoli ospiti, principali leader politici e il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, che hanno affrontato i temi di maggiore attualità per il Paese in questo momento storico particolarmente delicato e complesso, dominato, fra gli altri, dall’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre 2022.

La azienda reatina Telpress Italia, leader nel monitoraggio e analisi dei media, ha fornito le tecnologie ed il servizio necessari per la produzione della rassegna quotidiana dei mezzi di comunicazione di massa, resa disponibile anche ai giornalisti in sala stampa, nonché l’analisi del web e dei social network, nuovo e importante servizio di cui le organizzazioni non possono più fare a meno.

L’evento ha rappresentato l’occasione per il direttore commerciale, Margherita D’Innella Capano, per presentare ai manager di aziende ed enti pubblici presenti il report Leader&Social, realizzato con il nuovo servizio Mediascope, una piattaforma specializzata nel monitoraggio e nella analisi delle attività di comunicazione sul web e sui social network.

Il Meeting della Amicizia di Rimini è un evento unico nel panorama comunicativo politico, sociale ed economico in cui Telpress è presente sin dalle sue prime edizioni. A partire dal 1980, anno del suo esordio, hanno contribuito al successo della manifestazione oltre 8.200 relatori, personaggi di grande prestigio del mondo della politica, del sociale e della economia, oltre a rappresentanti di religioni e culture, intellettuali, artisti e campioni sportivi protagonisti dello scenario mondiale.

«Una partnership di valore ed utilità per gli organizzatori e i partner quella con Telpress che ha accompagnato, giorno dopo giorno, gli appuntamenti del Meeting che hanno visto, anche quest’anno, una grande partecipazione di pubblico ma soprattutto una grande attenzione mediatica. La collaborazione con il Meeting conferma l’attenzione che la società reatina ha sempre riservato al settore della comunicazione e dell’informazione offrendo servizi e tecnologie sempre all’avanguardia. Per Telpress, che quest’anno festeggia i 40 anni di attività, il Meeting di Rimini ha rappresentato un banco di prova per i nuovi prodotti e servizi per il monitoraggio e l’analisi dei media», afferma Margherita D’Innella Capano.