A Rieti in arrivo l’intellettuale Marcello Veneziani in dialogo con l’attore e poeta Emanuele d’Agapiti

RIETI - Tornano con la stagione autunnale, gli appuntamenti culturali promossi dalla Misercordia di Rieti, Fratres e Musicologiamo. La sinergia tra le associazioni e l’attore e poeta Emanuele D’Agapiti, che già ha dato vita ad una vivace ed intensa rassegna estiva che ha visto, tra gli altri, la partecipazione di numerosi artisti e scrittori come Marco Guzzi, Diego Fusaro, produce un altro importante appuntamento con l’intellettuale Marcello Veneziani in dialogo con lo stesso Emanuele D’Agabiti in programma il prossimo mercoledì 30 novembre dalle ore 18.30 nella Sala Convegni di via San Rufo 20.



Nella sua vita professionale Emanuele D’Agapiti oltre al teatro, alla poesia, al cinema, ha privilegiato da molto tempo anche eventi di promozione umana, sociale e valoriale che lo portano ad incontrare pensatori del tempo odierno portatori di un pensiero critico e profondo e disseminatori di riflessione e dubbio. Durante il dialogo con il filosofo Veneziani, ci sarà anche un omaggio a Pasolini.

Marcello Veneziani proviene da studi filosofici. Ha fondato e diretto riviste, ha scritto su vari quotidiani e settimanali. È stato commentatore e consigliere della Rai. Si è occupato di filosofia politica scrivendo vari saggi tra i quali La rivoluzione conservatrice in Italia, Processo all’Occidente, Comunitari o liberal, Di Padre in figlio, Elogio della Tradizione, La cultura della destra e La sconfitta delle idee (editi da Laterza), I vinti, Rovesciare il 68, Dio, Patria e Famiglia, Dopo il declino (editi da Mondadori), Lettere agli italiani.

È poi passato a temi esistenziali pubblicando saggi filosofici e letterari come Vita natural durante dedicato a Plotino e La sposa invisibile, e ancora con Mondadori Il segreto del viandante e Amor fati, Vivere non basta, Anima e corpo e Ritorno a sud. Ha poi pubblicato con Marsilio Lettera agli italiani (2015), Alla luce del mito (2016), Imperdonabili. Cento ritratti di autori sconvenienti (2017), Nostalgia degli dei (2019) e Dispera bene (2020). Inoltre Tramonti (Giubilei regnani, 2017) e Dante nostro padre con Vallecchi, 2020.

L’appuntamento è per il 30 Novembre dalle ore 18,30 via San Rufo 20. Ingresso libero.