© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cinque maratone in cinque giorni. Una Pasqua all'insegna dello sport e della natura garzie alle 5 maratone organizzate dall'11 al 14 aprile da Uisp di Rieti, Asd Runners Rieti Tour e Icron che attraverseranno la Valle Santa lungo il cammino di Francesco.«Correre nella Valle Santa rappresenta per il podista una vera e propria avventura sportiva ma soprattutto spirituale - spiegano gli organizzatori - affrontata a costo di sacrifici ma ben ripagata dal nostro straordinario ambiente naturale che è la Valle Santa, nei luoghi di San Francesco. Sempre più amatori si avvicinano infatti alla Valle Santa al solo scopo di potersi confrontare soprattutto con se stessi, in un ambiente incontaminato».«E' in continuo crescendo - prosegue la nota - il numero di persone che corre, in molti casi si inizia a correre per tenersi in forma e si continua con questo obiettivo, ma in altri casi, la corsa si trasforma in un elemento di sfida con se stessi che, al di là delle vittorie, consente di misurarsi con le proprie capacità fisico atletiche. Non di rado la corsa si manifesta anche come fenomeno sociale, che consente a molte persone di socializzare, condividendo fatiche e prestazioni, ma anche momenti di aggregazione utili al morale e allo spirito».«Tutti questi elementi concorrono ad allargare sempre di più il popolo dei "Runners" che, oltre a correre per diletto, frequentano sempre più gare come tesserati Uisp - conclude la nota - l'impegno agonistico di persone che, pur essendo atleti dentro, svolgono un attività lavorativa "normale", si traduce nella necessità di avere un supporto tecnico che consenta loro di coniugare la propria attività quotidiana, con la possibilità di competere in gare sulla distanza di diversi chilometri».