di Giacomo Cavoli

RIETI - Dodici maratone in dodici giorni. E' iniziato il conto alla rovescia per l'evento no-stop ideato dalla Runners Rieti e dalla Uisp provinciale, un tour tutto da correre, a partire dal 15 fino al 26 agosto, tra le strade della Valle Santa e del Cammino di Francesco, percorrendo i quattro tracciati da circa 42, 25, 12 e 7 km disegnati per ogni singola tappa organizzata nel Reatino.



Oltre 500 km di gara, per la corsa più lunga d'Europa che sarà presentata martedì 14 agosto, alle 18, presso il centro commerciale l'Aliante di via Marco Curio Dentato. Ogni giornata di gara, un punto di ritrovo diverso e, alle 8, la partenza della maratona Plus da circa 42 km e del Lunghissimo da 25 km. A seguire, alle 9, il via alla Media da 12 km e alla maratonina non competitiva di circa 7 km.



LE DODICI MARATONE



Si comincia il 15, giorno di Ferragosto, con il trofeo centro commerciale "L'aliante" (ritrovo zona Quattro Strade); il 16 con il trofeo "Le Mark" (ritrovo a Santa Rufina), il 17 con "La locanda di Maddy's" (ritrovo a Chiesa Nuova), il 18 con il trofeo "Mega Sport" (ritrovo a piazzale Leoni, a Rieti), il 19 con il "Parco del Principe" (ritrovo a via Torrente, sulla Piana Reatina), il 20 il "Teepee Bar" (ritrovo al bivio di Rivodutri), il 21 "Relais Villa D'Assio" (ritrovo a Colli sul Velino), il 22 "Agriturismo La Collina" (ritrovo a Poggio Bustone Scalo), il 23 "Colle Aluffi Eventi" (ritrovo a via Chiesa Nuova), il 24 "Bar La Pergola" (ritrovo a Contigliano), il 25 con il trofeo "Comune di Contigliano" e il 26, a chiudere, il trofeo "Villa Franceschini" (ritrovo a Contigliano).



Iscrizioni gara su www.dreamrunners.it