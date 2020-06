© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «È gravissimo il diniego da parte del Presidente del Consiglio comunale di Magliano Sabina che ha di fatto impedito l'autorizzazione ad affrontare una diretta streaming per il prossimo Consiglio comunale di venerdì 12 giugno, così come ha richiesto il gruppo Lega Salvini Premier». È quanto si legge in una nota del coordinamento cittadino Lega.La coordinatrice comunale del partito di Matteo Salvini, Alessandra Bufalo aveva richiesto nei giorni scorsi una pec al presidente Antonello Ruggeri espressione della maggioranza del Sindaco Giulio Falcetta, nella quale si chiedeva di poter effettuare la ripresa streaming dei lavori del Consiglio, visto che le disposizioni di sicurezza del contenimento Covid 19, impediranno l'ingresso in sala del pubblico.«È chiaro che chi ha più volte dichiarato di essere a parole, difensore della trasparenza, dimostrando con i fatti l'esatto contrario», così conclude la note del coordinamento della Lega di Magliano Sabina.