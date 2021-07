Magliano Sabina, incendio di notte sotto il muraglione dei giardini pubblici

Lunedì 12 Luglio 2021, 14:51

RIETI - Nottata movimentata, quella scorsa, per la Protezione civile di Magliano Sabina. Mentre il paese era ancora in festa per la vittoria della Nazionale do calcio agli europei, il gruppo dei volontari è dovuto intervenire per domare le fiamme di un grosso incendio scoppiato sotto il muraglione dei giardini pubblici. Un intervento lungo e delicato vista anche la vicinanza sia di abitazioni private sia dell'ostello "Le Grazie". Impossibile per ora stabilire se l'incendio sia di natura dolosa o no. Le immagini delle due telecamere presenti saranno vagliate per cercare di capirlo. L'area non è nuova a incidenti di questo tipo. Solo 3 anni fa il comune, sempre a seguito di un incendio, aveva dovuto sostituire tutte le lampade dell'illuminazione pubblica che era state danneggiate dalle fiamme. Per fortuna, in quella occasione come ieri sera, nessuna persona è stata coinvolta nell'incendio.