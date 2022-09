A Poggio San Lorenzo arriva “Luppolo Festival”: birra agricola, street food e la musica dei Briganti Sabini

RIETI - Sabato 10 settembre a Poggio San Lorenzo la prima edizione del Luppolo Festival, evento di saluto dell’estate con un fitto programma di attività per far conoscere e celebrare il mondo brassicolo regionale. Al centro birrifici laziali agricoli, che coltivano dunque luppolo e orzo per produrre la propria birra. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Poggio San Lorenzo, grazie al contributo di Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio.

Perché una festa del luppolo a Poggio San Lorenzo? La Sabina è terra di eccellente olio extra vergine di oliva ma non solo. Proprio a Poggio San Lorenzo un’azienda agricola presente sul territorio da anni ha cercato l’innovazione e ha scelto di produrre una birra che parlasse del territorio dando vita a un suggestivo luppoleto, insieme alla produzione di orzo destinato alla produzione di birra. Ed è proprio a settembre che si raccolgono le infiorescenze profumate del luppolo, ricche di tante sostanze inebrianti, quale migliore momento per celebrarlo.

Saranno presenti tre birrifici agricoli artigianali: l’azienda agricola San Martino di Poggio San Lorenzo (Ri) con la sua birra “Boerboel” -una profumata belgian Ale-, Agrilab di Campagnano di Roma con “Sveja” -la sua white IPA- e una nuova red Ale, Mostoitaliano di Roma con “Mosto amaro” -una birra chiara ad alta fermentazione- e “Mosto rosso” -una rossa a fermentazione ibrida-, e Oltremondo ospite marchigiano da Montemaggiore Al Metauro (Pu), con “Mamana” -una scotch Ale da 3,8 gradi-. Dalle ore 19 l’apertura degli spillatori.

La squadra del “Comitato San Lorenzo Martire” si dedicherà alla parte culinaria. Street food preparati con la cura e l’attenzione ai dettagli che solo loro sanno avere: panini con pane realizzato dal forno “La casa del pane” di Casali di Poggio Nativo con salsiccia o cotoletta, patatine fritte e crepes con nutella.

Ma com’è fatto un luppoleto? Alle ore 17 si può partecipare una visita guidata gratuita al luppoleto di Poggio San Lorenzo dell’azienda agricola San Martino durante la quale guardare e toccare con mano i fiori del luppolo pronti per la raccolta, capire come si coltiva e di cosa ha bisogno per prosperare, studiare l’impianto di coltivazione e… ammirare il paesaggio circostante. Appuntamento in Piazza Guglielmo Marconi alle ore 16:45 per il raduno dei partecipanti e poi partire tutti insieme, con i propri mezzi, alla volta del luppoleto in pochi minuti di tragitto.

Il luppolo è una pianta poco diffusa nella nostra regione, con grandi opportunità di crescita per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura, per questo è fondamentale farla conoscere e diffonderla. “Luppolo, questo (s)conociuto” è il titolo dell’incontro per parlare di birra agricola e luppolo nel mercato laziale, alle ore 18. Se ne parlerà con Katya Carbone, ricercatrice Crea; Stefano Fancelli, presidente Rete di Imprese Luppolo Made in Italy; Paolo Loreti, agronomo Luppoleti Italiani e con le esperienze delle birre agricole di Giuseppe Agamennone, Società agricola San Martino di Poggio San Lorenzo; Silvia Amadei, Agrilab di Campagnano romano.

E il Luppolo Festival ‘suona bene’ grazie allo spettacolo della band locale “I Briganti Sabini”, cover di Mannarino, che dalle ore 21 coinvolgerà l’intera piazza. Un allestimento inedito del palco renderà tutto ancora più divertente.

Con le birre artigianali ci divertiamo anche in partite di Beer Pong. Tavoli trasformati in campi da gioco con bicchieri e palline per sfide all’ultimo “centro”.

La serata si concluderà col Dj Set del poggiano dj Skills, con musica House, Afro house & Nu disco.