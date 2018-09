RIETI - I lavori allo Scopigno vedono la luce. Questa mattina sono partiti gli scavi dietro la curva sud che dovranno essere pronti per martedì 11 settembre, giorno in cui arriverano le...

RIETI - In totale abbandono via Molino della Salce, la strada ormai alternativa a viale Maraini per raggiungere Madonna del Cuore, che costeggia l'ex Nuova Rayon e l'ex Montecatini. La...