Lorenzo Carosi torna al Basket Contigliano. «Un grande atleta e un grande uomo: bentornato»

RIETI - Un ritorno eccellente in casa Basket Contigliano. Si tratta del play-guardia Lorenzo Carosi, tiratore dalla mano caldissima, 185 cm per 78 kg di muscoli e fosforo. Carosi vanta un palmares di tutto rispetto, dopo essersi messo in luce fin dalle giovanili dove ha raggiunto per ben 3 volte le finali nei campionati di Eccellenza, di cui 2 con Rieti e 1 con la Smg Latina risultando sempre tra i migliori marcatori è passato nelle categorie senior.

La carriera

Ha cominciato con L’Aquila in serie C silver vincendo immediatamente la classifica marcatori. Successivamente ha compiuto un nuovo salto di categoria vestendo la casacca di Isernia in serie B, dove ha contribuito in maniera decisiva a centrare una insperata salvezza. Poi ancora un anno in C Gold a Vieste prima di tornare a Rieti in serie C Silver. Le ultime due stagioni le ha disputate con Terni e Contigliano. «Un grande atleta – il saluto per il suo ritorno da parte del Basket Contigliano- un grande uomo. Bentornato a casa Lollo».