Giovedì 4 Novembre 2021, 00:10

RIETI - Futuro dei lavoratori della Lombardini, è la Imr Industries, con sede a Teramo - dopo l’acquisizione di IndustrialeSud - l’azienda che sarebbe pronta per rilevare lo stabilimento al Nucleo industriale. Come anticipato ieri, l’attività ha sede nella città abruzzese e si occupa di automotive: il comparto è, in generale, lo stesso che riguarda la Lombardini, vale a dire quello dei motori. L’azienda, a Rieti da decenni e che fa parte del Gruppo Kohler - la cui sede è a Reggio Emilia - entro il prossimo 31 dicembre dovrebbe lasciare lo stabilimento di via Emilio Greco, al Nucleo industriale di Rieti - Cittaducale. Da giorni, come emerso dagli incontri con i sindacati e, martedì, con l’assessore regionale Claudio Di Berardino e con il vicesindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, i vertici hanno assicurato che c’è una azienda pronta a rilevare i lavoratori e lo stabilimento reatino, senza mai ufficializzare il nome. La Imr Industries ha la sua sede centrale a Carate Brianza, in provincia di Monza e Brianza e, nel marzo del 2017, ha acquisito IndustrialeSud, con sede a Teramo.

I sindacati, nei giorni scorsi, hanno ripetutamente espresso la volontà che si possa aprire un tavolo al ministero dello Sviluppo economico. Intanto, il prossimo 10 novembre, è in programma un incontro tra le organizzazioni sindacali e l’assessore Di Berardino. Le garanzie anticipate dai vertici della Lombardini ai sindacati sono per il riassorbimento dei dipendenti reatini. Restano, però, diversi i nodi da sciogliere: innanzitutto sui tempi di riassorbimento per tutti, quindi sulla necessità di formazione, che potrebbe essere svolta non a Rieti, ma a Teramo. Il futuro occupazionale, per quanto riguarda lo stabilimento reatino, coinvolge 150 lavoratori, tra dipendenti diretti e quelli dell’indotto. Lo scorso 25 ottobre era stata attuata una giornata di sciopero con un presidio all’esterno dell’azienda di via Emilio Greco.