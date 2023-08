Valentina Tomada, dal "Paradiso delle Signore" a Leonessa

RIETI - Un chiostro di San Francesco affollatissimo martedì pomeriggio a Leonessa, per l’incontro con il maestro Giulio Mogol. Ma sono stati molti anche a riconoscere in platea un volto molto noto della fiction italiana, quello di Valentina Tomada.

L’attrice, negli ultimi tempi entrata nelle case degli italiani per la sua interpretazione al “ Paradiso delle Signore” di Rai Uno nel ruolo della sicilianissima Palma Izzo, ha infatti origini leonessane.

Le origini. «Erano di Leonessa alcuni parenti di mia madre, questo è decisamente il mio luogo del cuore, quello che vuol dire famiglia», ha detto la Tomada. «Negli ultimi anni siamo venuti poco, ma adesso che la mia casa è tornata agibile dopo i lavori del post terremoto non ci facciamo sfuggire nessuna occasione per venire qui e stare in completo relax. Conosco bene queste zone, ho avuto un’estate movimentata e questo luogo ti rimette veramente in sesto».

Le fiction. Valentina Tomada ha preso parte a numerose fiction di successo, sia sugli schermi Rai che Mediaset, come Don Matteo, Vivere, Provaci ancora Prof 2, Vento di Ponente 2, Centovetrine, Incantesimo e tante altre. Ed ha partecipato a tutta la scorsa stagione del “ Paradiso delle Signore”, vestendo i panni di uno dei personaggi femminili principali. «Per interpretare il ruolo di Palma Izzo ho fatto due provini, e parlare in un siciliano così marcato non è stato affatto difficile, anche se naturalmente ho studiato molto. Ma sono una che parla molte lingue e le apprende in fretta, mi sono divertita davvero tanto e affezionata al cast».

Valentina Tomada la rivedremo molto presto su Rai Uno anche nella prossima stagione della fiction del primo pomeriggio amatissima dagli italiani?

Il futuro. «Top secret, naturalmente.

Ma sto lavorando -risponde l’attrice - anche ad un lavoro teatrale e scrivendo il mio prossimo libro. Il profumo di casa che si respira qui a Leonessa aiuta certamente a concentrarsi e a tirare fuori il meglio».