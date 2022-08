Torna a Leonessa la Ten's Summer League: ci sono anche gli ex Serie A Mauro Esposito e David Di Michele

RIETI - Tutto pronto per la seconda edizione della Ten's Summer League, il torneo di Calcio Tennis ideato dall'ex calciatore Maurizio Iorio in collaborazione con l'azienda Mondo.



Il tutto si terrà a Leonessa, in piazza 7 aprile, dal 5 al 7 agosto dove le coppie iscritte potranno tentare di vincere gli allettanti premi messi in palio, tra cui un soggiorno all inclusive a Sharm El Sheik per i primi classificati. Ma l'importanza del torneo è confermata anche dalla presenza di due ex calciatori di Serie A, come David Di Michele e Mauro Esposito, con carriere passate tra Roma, Palermo e Udinese.



A riprendere i match ci saranno le telecamere di Sportitalia TV, che manterranno certamente alta l'attenzione su uno sport non consueto come il Calcio Tennis, parte integrante della bella atmosfera che si creerà a Leonessa questo fine settimana per questa nuova edizione del torneo.