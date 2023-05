RIETI - Aperte le iscrizioni per la Leonessa Prestige Mtb, l’evento di ciclismo previsto a Leonessa il prossimo 18 giugno. Due gare a comporre la manifestazione: una gran fondo agonistica riconosciuta da Federiclismo e una Cicloturistica aperta ad un’ampia gamma di amatori di cicloamatori, vista l’ammissione di mountain bike muscolari, e-bike e bici da gravel.

Un format innovativo che vede il sostegno di diverse realtà locali tra cui Leonessa Bike-Experience e Asd Zero Team, oltre all'appoggio del Comune di Leonessa, di Posta e della Regione Lazio, e che si sviluppa in due percorsi, attraverso scorci paesaggistici suggestivi. 52 km con un dislivello positivo di circa 1600m per il Gran Fondo agonistico, con un tracciato che passerà tra Leonessa e Posta, toccando anche la Riserva Naturale “Santogna”, compresa nel territorio aquilano.

Per i partecipanti alla cicloturistica il percorso sarà invece di 28 km per 500m di dislivello positivo, sempre attraverso i suggestivi scorci del territorio leonessano e del prezioso borgo, con punti di ristoro volti anche alla valorizzazione dei prodotti tipici locali.

Un’esperienza sportiva a tutto tondo anche in virtù dei premi previsti per ogni categoria dei partecipanti alla Gran Fondo e per i primi 5 classificati della Cicloturistica, mentre sono ancora aperte le iscrizioni sia sulla piattaforma Endu che sul sito www.terminillomarathon.it, con ulteriori info sulle pagine social di Leonessa Bike Experience.