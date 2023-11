Domenica 26 Novembre 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

A Poggio Mirteto, oggi, al teatro delle Condizioni avverse, in via Diego Eusebi, Alessandro Blasioli terrà il laboratorio “Il gancio teatrale”, dalle 16 alle 19.

Oggi, ad Antrodoco, la sagra del marrone antrodocano. Stand gastronomici insieme alla distribuzione di caldarroste, i giochi degli Sbandieratori di Borgo Velino e musica itinerante fino a sera. Nel programma, spazio a laboratori, mostre e convegni sul tema della castagna e delle produzioni. Inoltre, degustazioni e la musica.

Festa dell’olio nuovo, tra i prodotti di eccellenza della Sabina e del Lazio, oggi, a Canneto Sabino (Fara Sabina), nella 26esima edizione di “Andar per olio e per cultura”. Si comincia questa mattina con l’apertura dello stand gastronomico con prodotti tipici e degustazione dell’olio nuovo, a cura dell’Associazione Pro Canneto. A seguire, dimostrazione in piazza della lavorazione della tipica pasta cannetara, le fregnacce. Alle 13, il pranzo nella tradizione sabina. Nella giornata, sarà possibile visitare la pianta d’olivo più grande d’Europa ”l’ulivone” e gli oleifici della zona, dove è previsto l’assaggio dell’olio nuovo. Alle 15, nel padiglione dedicato alle riunioni al coperto, corso di assaggio dell’olio nuovo, curato da un biologo della Camera di commercio, con rilascio di attestato. Alle 18, iniziativa in piazza dell’Associazione Pro Canneto. Mercatino.