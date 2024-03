Sabato 16 Marzo 2024, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino

Francesco Montanari e la storia di un giornalista nello spettacolo “Cristo di periferia”, oggi alle 21 a Magliano Sabina. Un nuovo appuntamento al teatro Manlio, nella stagione teatrale 2024, in collaborazione tra il Comune di Magliano Sabina, Atcl Lazio e La Mirabilis teatro societas. Cristo di periferia è scritto e diretto da Davide Sacco, interpretato da Francesco Montanari (musiche dal vivo di Raimondo Esposito e Francesca Masucci) e narra la storia di un giornalista «di un giornale che non esce in edicola». Il giornalista viene inviato dal suo direttore in un circo di periferia per scrivere un articolo su un “povero cristo” che, nella sua roulotte, trasforma l’acqua in vino e moltiplica i pani e i pesci. Scettico, il giornalista arriva in questo circo dove incontra personaggi fragili e surreali: Maddalè, che camminava sul filo prima di rimanere zoppa e che adesso legge le carte e “colleziona sogni claudicanti”, il nano Giuda, che ha un tatuaggio per ogni dolore che la vita gli ha causato, il direttore, crudele e spietato, fino a conoscere quest’uomo dei miracoli, il “povero cristo”. Da quel momento in poi la storia scorre inesorabile, come una storia vera, di quelle che ognuno vorrebbe aver vissuto, come i numeri del circo, che nascondono le paure dietro alle luci. Montanari - interprete del Libanese nella serie “Romanzo criminale” - narra un racconto di umanità e debolezza, che si interroga sul valore dei miracoli oggi, sulla bellezza del mondo a volte così difficile da intuire, e sull’importanza dei sogni. Info e prenotazioni: 392/5415913.

Nuovo open day per il canile sanitario di Rieti, in via Cottanello. Domenica, a cura di Adozioni del cuore, dalle 10 alle 17.30, è possibile entrare, con ingresso libero alla struttura, per conoscere i cani ospiti, fornire un sostegno e conoscere da vicino uno di loro per una eventuale adozione. Sul posto, disponibili gadget, un rinfresco, oltre a tutte le informazioni per chi volesse adottare uno dei cani ospitati nella struttura.

Le melodie di New word a Mompeo. Oggi alle 18, nella rassegna di spettacolo dal vivo “A porte aperte 2024” del Comune di Mompeo, con la direzione artistica di Renato Giordano, all’Auditorium San Carlo, si tiene il concerto del Luca Pirozzi quartet dal titolo “New word”. Pirozzi presenta, in questo concerto, un repertorio di composizioni originali, non riconducibili a un genere definito, ma che hanno come punto focale un elemento del dna musicale dell’autore: la melodia. La profonda intesa tra i musicisti, l’uso personale dell’elettronica, unito a brani completamente improvvisati, sono alcuni dei punti di forza del concerto. Luca Pirozzi è un bassista, compositore e arrangiatore. La sua attività ha spaziato e spazia tuttora in diversi settori: concertistica, didattica, discografica e ha collaborato e registrato con artisti in ambito jazz e pop. Insieme a Pirozzi, fanno parte del quartetto Alessandro Gwis, pianista degli Aires tango, che ha già suonato con il suo trio a Mompeo nel mese di febbraio, Christian Mascetta alla chitarra e Valerio Vantaggio alla batteria.

La compagnia teatrale “Insieme Per...” torna questo fine settimana sul palcoscenico del teatro Flavio Vespasiano di Rieti con un nuovo lavoro. La commedia inedita “Li cunti senza l’oste”, in due atti, scritta da Francesco Martellotti e riadattata in vernacolo reatino da Riccardo Franco che ne curerà anche la regia, sarà rappresentata nel corso di tre spettacoli: oggi alle ore 17 e alle ore 21 e domenica alle 17. L’intreccio narrerà le strampalate vicende di una famiglia di contadini, in cui il capofamiglia è vedovo con due figli maschi dal carattere un po’ particolare, una domestica che non si è mai sposata, con una figlia che lavora a Terni, e un prete amico di famiglia, che darà dei risvolti decisivi per tutti. Non mancheranno simpatiche sorprese e ci sarà sicuramente da divertirsi. Queste rappresentazioni saranno un’occasione per riscoprire e valorizzare la tradizione linguistica locale, sempre nel solco di quella profonda umanità, tipica del teatro dialettale, portando inevitabilmente lo spettatore a riflettere sulla differenza tra mera risata ed umorismo teatrale. La scelta di portare in scena questa commedia sottolinea, così, l’impegno del Gruppo teatrale “Insieme Per...” nel promuovere la cultura locale, rendendola accessibile e viva nel cuore della comunità reatina. Per informazioni e prenotazioni, si possono contattare la biglietteria del Teatro Flavio Vespasiano allo 0746/271335 oppure il numero 370/1264995. Sul palco, i protagonisti sono Guido Marini (Pompeo), Roberto Benedetti (Torello), Patrizio Di Lorenzo (Luigino), Alfredo Dionisi (Marcucciu), Anna Maria Colangeli (Annetta), Maria Rita Martelli (Stefania), Emanuele Donati (don Piero), Paola Ciace (Rosalba), Claudia Ciace (Assuntina) e Ludovica De Angelis (‘Ndonietta) .

Un pomeriggio ricco di brani classici e arie celebri per gli appassionati di musica, domenica alle 18.30, presso il teatro Comunale Vicolo Primo di Poggio Moiano, dove tornano ad esibirsi il soprano Silvia Costanzi (nella foto) con la Rieti opera ensemble, accompagnati al pianoforte da Ruggero Russi. “Vissi D’arte” è il titolo del concerto lirico in programma a Poggio Moiano, durante il quale saranno eseguite arie e duetti d’opera, da Verdi a Puccini, Mozart, Bellini, Offenbach, Donizetti a Rossini.

Prosegue fino al 24 marzo “Passaggio attraverso la Passione - V edizione”, a cura di Comunicazioni sociali Rieti (Misericodia Rieti, Frates gruppo donatori di sangue Rieti, Musikologiamo Aps, Tracce onlus). Una serie di appuntamenti culturali e religiosi, che hanno luogo nella chiesa di San Rufo, nell’omonima piazza di Rieti. I prossimi appuntamenti sono venerdì 22 marzo sarà la volta de “La Resurrezione”, alle 18.30, con Valentina Ferranti, Massimo Casciani, Emanuele D’Agapiti. Sabato 23 marzo, sempre alle 18.30, spazio a “La fede nella musica”, con il duo Amaduzzi & Peli in concerto. Domenica 24 marzo, alle 18.30, la giornata mondiale della tubercolosi, in omaggio alla scoperta del Mycobacterium tuberculosis da parte del microbiologo tedesco Robert Koch nel 1882.

Seconda uscita dell’anno da parte dell’associazione Amici del museo di Poggio Mirteto, domenica, in un sito culturale della Sabina: a Castelnuovo di Farfa aprirà le sue porte Palazzo Salustri Galli, appartenente all’omonima famiglia che, per molti secoli, ha amministrato le terre di proprietà della vicina abbazia di Farfa, ricomprese tra il torrente Farfa, il Fabaris di Ovidio e il piccolo Riana. L’imponente palazzo, incluso il monumentale giardino all’italiana che si potrà visitare nella sua interezza, si compone di nuclei diversi, edificati dal XVI secolo. La visita proseguirà poi negli interni affrescati del palazzo, negli eleganti ambienti, le collezioni artistiche e i “capricci”, tra combinazioni di elementi architettonici e naturali. A seguire, l’ingresso nel museo dell’olio, in un percorso tra arte, storia e gusto che si concluderà con una degustazione. Infine, il sito archeologico di San Donato, oggetto di recenti scavi poiché rappresenta una testimonianza del passaggio tra il mondo agricolo romano e quello medievale. Sarà aperta l’omonima chiesa, recentemente restaurata, attestata già nell’817, con spiegazione sul sito.

Dal monte Acuzio al monastero delle Clarisse eremite di Fara in Sabina, domenica, coi il ritrovo per la partenza dell’escursione alle 10 dal parcheggio dell’abbazia di Farfa. Per prenotare, via whatsapp, il numero 320/2858438.

Doppia escursione con percorso ad anello, sulla cresta del monte Tancia, il più altro dei monti sabini (1292 metri), oggi e domenica, con ritrovo per entrambe le giornate al valico del Tancia, presso il parcheggio dell’ostello Tancia alle 9. Informazioni e prenotazioni al 327/9308192.