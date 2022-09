Rieti, forte temporale: ancora danni e disagi nel Reatino

RIETI - Di nuovo una bomba d’acqua nel Reatino e prosegue la coda di maltempo legata a violentissimi rovesci temporaleschi che anche questa notte – dopo quella precedente – hanno causato danni, allagamenti, schianti di alberi e smottamenti. Nella nottata appena trascorsa l’ennesima bomba d’acqua notturna ha di nuovo creato uno stato emergenziale non solo in città. In provincia numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, tecnici comunali e protezione civile per alberi pericolanti oppure schiantati al suolo e sulle sedi stradali. Intesnsamente colpita l’Alta valle del Velino nelle zone di Cittareale, Posta, Amatrice e Borbona dove si sono anche verificati movimenti franosi e allagamenti. Un po’ ovunque, in Sabina come a Morro Reatino o Greccio o Antrodoco, rami e alberi abbattuti sono stati i principali danni registrati insieme ad alcuni episodi di cedimento del terreno senza fortunatamente causa danni a cose o persone. Una criticità che da giorni sta creando un certo allarme a causa della violenza delle precipitazioni nonostante si tratti di rovesci di durata molto limitata ma di eccezionale portata di acqua.