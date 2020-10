Latina, telefonini, alcol, cinture: l'attenzione della Polstrada puntata sui comportamenti scorretti

Dal primo giugno ad oggi, 14 ottobre, quasi 1400 pattuglie in campo, 215 incidenti rilevati, di cui 84 solo con danni ai veicoli, 124 con feriti, sette mortali. E’ il bilancio dell’attività della polizia stradale del comando provinciale di Latina, guidato dal nuovo comandante Gian Luca Porroni . Accanto all’intervento per sinistri sulle strade del territorio, le pattuglie sono state impegnate in servizi di controllo e monitoraggio della circolazione stradale, in particolare per la verifica del rispetto dei limiti di velocità, l’uso del telefonino alla guida, il corretto utilizzo di cinture di sicurezza e dispositivi di sicurezza per bambini.

Il bilancio degli ultimi mesi è di 42 persone denunciate per guida sotto l’effetto di alcolici , 15 per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Quasi 100 le patenti ritirate e 155 le carte di circolazione sequestrate, circa 9mila invece i punti patenti decurtati.

“Raccomandiamo agli automobilisti la massima prudenza – spiega il comandane Porroni – Purtroppo in molti casi gli incidenti avvengono per distrazione proprio per l’uso del telefonino alla guida . Occorre poi utilizzare le cinture di sicurezza e assicurare i bambini ai seggiolini. Anche in questo caso abbiamo constatato che molti genitori tengono i bambini in braccio nell’abitacolo dell’auto, è una cosa molto pericolosa”.

Attenzione puntata anche sui problemi di viabilità, concentrati in particolare sulla Pontina . Proprio questa mattina infatti alcuni lavori di pavimentazione stradale programmati dall’Anas lungo l’arteria hanno congestionato il traffico nell’orario di punta tra le 8 e le 9 del mattina. Le ditte al lavoro hanno infatti deviato il traffico a Borgo Piave provocando code lunghe chilometri all’ingresso della città, aggravate da un’auto in panne ferma alla rotonda.

Sempre lungo la Pontina, all’altezza del chilometro 72 si sono verificate code, nello stesso orario, a causa di un incidente che ha coinvolto un furgone e una vettura dei carabinieri, mentre al chilometro 57 i lavori di sfalcio della vegetazione hanno rallentato la circolazione.

