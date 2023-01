Gli ex studenti dello Jucci tornano a scuola per incontrare la nuova generazione di “Juccini”

RIETI - Sabato 28 gennaio a partire dalle 8.45 gli ex studenti del Liceo Scientifico Carlo Jucci tornano a scuola per incontrare la nuova generazione di “Juccini”. Si tratta dello Jucci Day, giunto alla undicesima edizione, a cui sono invitati tutti coloro che, oltre ad un tuffo nel passato, hanno piacere di trasmettere una parte del proprio vissuto professionale ed umano alle nuove generazioni.



Per gli ex studenti sarà una preziosa occasione per raccontare e condividere il loro percorso accademico, professionale e personale dopo il diploma. Si attendono decine di partecipazioni da tutta Italia.



Ogni aula sarà dedicata ad una determinata area tematica, a seconda del profilo degli ex studenti che aderiranno all’iniziativa, mentre i giovani saranno liberi di spostarsi tra le aule, ascoltare la voce di chi li ha preceduti e fare domande di qualsiasi natura. L’obiettivo è fornire alle giovani leve importanti consigli e incoraggiamenti per affrontare al meglio alcune delle scelte che si troveranno a fare in futuro.



Paola Testa, dirigente dell’Istituto, dichiara: «Nell’ambito delle attività del progetto Sogna & Realizza, lo Jucci Day è un momento importante per l’orientamento dei nostri giovani. Nel corso delle precedenti edizioni abbiamo ospitato centinaia di ex studenti, molti dei quali presenti pur vivendo e lavorando lontano da Rieti, spesso all’estero. Anche quest’anno saranno coinvolti circa 300 alunni, che trarranno sicuramente stimoli dagli incontri con gli “ex ragazzi” che sedevano sui loro stessi banchi».



Per partecipare o chiedere informazioni basta inviare una email a f.santoprete@gmail.com