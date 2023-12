Il progetto di Atletica Sport Terapia Rieti arriva fino a Guidonia grazie alla Joelette

RIETI - Il progetto di Atletica Sport Terapia Rieti, in collaborazione con Mariani Sport, supera i confini delle Provincia e arriva a Guidonia presso la sede della nota azienda farmaceutica Merck-Serono Spa. Come ogni anno a Natale i dipendenti dell’azienda farmaceutica sono chiamati a proporre un progetto sociale che sarà poi scelto e finanziato tramite una raccolta fondi effettuata durante la cena aziendale di Natale.

Quest’anno, grazie alla proposta della reatina Laura Grammatica, il progetto dell’acquisto della Joelette di Atletica Sport Terapia Rieti, è risultato vincente e sono circa 2000 gli euro raccolti durante la cena natalizia. «Siamo veramente orgogliosi che il progetto della Joelette sia stato ritenuto meritevole, ringraziamo di cuore la Dott.ssa Grammatica, per aver pensato a noi al momento della proposta. Con questa donazione abbiamo raggiunto la cifra di 5000 euro necessaria all’acquisto della joelette che verrà effettuato a gennaio così che a primavera potremo organizzare la prima uscita con tutti i ragazzi dell’associazione e con tutti i cittadini che vorranno partecipare con noi».

«Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato raggiunto veramente in tempi record: il Presidente Livio Rositani con la lotteria di beneficienza della Fiera Mondiale del Peperoncino 2023, il Segretario dell’Ugl Pietro Santarelli, il Presidente dei Lions Rieti Host Arash Sadighi e a tutti coloro che in tantissimi hanno acquistato le borracce IN- Quota», dichiara la Vicepresidente dell’Associazione Annacarla Purificati.

« Questa sarà per noi una primavera indimenticabile tra l’inaugurazione del “Parco della vittoria” i cui lavori riprenderanno a gennaio e con la prima passeggiata in montagna con la joelette targata Atletica Sport Terapia, il tutto all’insegna dell’importanza di abbattere le barriere architettoniche, consentendo a tutti di poter partecipare e divertirsi.

Andiamo avanti così, promuovendo lo sport ma non solo...».