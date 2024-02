Venerdì 2 Febbraio 2024, 07:13 - Ultimo aggiornamento: 07:14

Un gatto di famiglia morto dopo dieci giorni di atroci sofferenze per una polpetta a base di topicida al quartiere Pichini e la battaglia di un gruppo di cittadini per salvare due cani randagi a Villanova da chi continua a portare nella aiola in cui vivono bocconi avvelenati. Allerta a Guidonia Montecelio per i killer di animali in azione. Mamma, papà e due figli non si danno pace per la perdita di Luna, quattro anni di vita insieme. Hanno cercato in tutti i modi di curarlo ma non c'è stato nulla da fare: il veterinario, fatte le analisi, ha accertato che aveva ingerito veleno per ratti mischiato con carne. È successo lungo via Guido Reni. Per dire basta a questa pratica feroce è sceso in campo anche il comitato di quartiere, su richiesta dei padroni della sfortunata bestione che fanno fatica a rassegnarsi a tanta crudeltà.

«Bisogna essere dei mostri per non capire non solo la sofferenza che si infligge ad esseri indifesi ma anche che questi animali sono parte della famiglia in cui vivono è l'appello lanciato dal presidente, Maria Rosaria Montanaro -. Un bimbo può perdere il suo migliore amico o un anziano il suo compagno di vita. Conosciamo diverse persone di una certa età che vivono da sole con le loro bestione e perderle significherebbe morire anche per loro. Tutti a Pichini abbiamo un animale da compagnia, che sia cane, gatto, coniglio o altro, abitiamo in questa zona per stare a contatto con la natura, non ci si può pensare che ci sia qualcuno di noi che li ammazza». Una settimana in cui un altro allarme polpette killer è scattato anche nella zona di Villanova. C'è chi vuole uccidere due cani randagi di circa un anno, due fratelli, accuditi da volontari che gli danno cibo e acqua. Vivono praticamente nella rotatoria di via Garibaldi.

«Sono molto buoni, in salute, vanno d'accordo con gli altri cani e gatti, in breve non danno fastidio a nessuno è l'allarme di Piera -. Nell'ultima settimana c'è chi sta tentando di avvelenarli in tutti i modi con bustine di topicida, bistecche e bocconi di carne con veleno. Purtroppo hanno pure mangiato e hanno iniziato a stare male. Abbiamo raccolto soldi e per il momento gli stiamo somministrando delle compresse ma logicamente questo avviene con molte difficoltà. Durante il giorno andiamo spesso a controllarli e a perlustrare la zona. E abbiamo nuovamente trovato alcune bustine di veleno nel posto in cui i due cani dormono, rimuovendole con la speranza che non le abbiano assunte». Per i volontari è importante diffondere il caso anche per prevenire: «Diversi cani domestici delle zone limitrofe sono comunque purtroppo sono dovuti ricorrere alle cure dei veterinari aggiungono -. Questo veleno che può uccidere in 2-3 ore è pericoloso anche per bambini adulti». Sperano che qualcuno possa farsi avanti, inoltre, per togliere dalla strada i due randagi: «Trovargli una casa potrebbe metterli definitivamente in salvo».