RIETI - Si è celebrata oggi la Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete. All’evento, promosso dall'Assessorato all'Innovazione Tecnologica del Comune di Rieti all’Auditorium Varrone, anche la testimonianza dell’Istituto di Istruzione Superiore Celestino Rosatelli, con la testimonianza della dirigente scolastica Daniela Mariantoni.«Il Rosatelli è una scuola all’avanguardia che guarda al futuro e ha ottenuto riconoscimenti importanti in ambito nazionale» ha detto l’assessore Elisa Masotti, prima di passare la parola alla preside, a capo dell’Istituto da dieci anni.«Una delle mie primissime azioni – ha esordito la Mariantoni – è stata quella di elaborare un regolamento per l’interazione con gli smartphone vecchio stile. Successivamente è stato redatto un regolamento sull’uso di tutti i dispositivi: nel nostro Istituto, ad esempio, il telefonino può essere utilizzato in aula solo sotto la guida dell’insegnante, che offre una educazione consapevole all’uso delle tecnologie. Abbiamo insegnato a verificare la fonte delle informazioni, affinché gli studenti siano educati all’acquisizione dei rischi, anche attraverso incontri con la polizia postale. Oggi cerchiamo di dare un ulteriore contributo educativo, per illustrare come comportarsi in rete, cosa si può fare e cosa non si può fare, offrendo una sorta di galateo».