Rieti, incidente sulla Salaria e finisce con l'auto a ridosso dei binari

RIETI - Incidente stradale nella mattinata a Borgovelino. Un'auto finisce sui binari della ferrovia causando il rallentamento del trafficoferroviario.

Incidente autonomo nella mattinata di oggi all'altezza del chilometro 95+300 della Salaria per L'Aquila. Da accertare la causa dell'incidente.che ha visto il conducente alla guida perdere il controllo del proprio mezzo finendo prima fuori dalla sede stradale e poi sui binari ferroviari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un equipaggio del 118 e i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e di rilevamento del sinistro. L'uomo è stato trasportato in ambulanza presso l'ospedale di Rieti San Camillo De Lellis. Subito sono state allertate le autorità ferroviarie delle Fs di Pescara-Sulmona per il rallentamento dei convogli in transito. Una volta concluse le attività condizionate all'incidente è stato rimosso il veicolo e ripristinato il normale traffico ferroviario.