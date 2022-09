Rieti, pedone investito sulle strisce e trasportato in ospedale

RIETI - Paura questa mattina poco prima delle 8 per un pedone investito da un'autovettura in viale Matteucci mentre era passeggio con il proprio cane. L'uomo ha riportato lesioni in varie parti del corpo e ferite alla testa dopo l'impatto con il veicolo che lo sbalzato a terra facendolo volare alcuni metri più avanti. Da quanto appreso l'uomo stava attraversando la sede stradale sulle strisce pedonali poste nelle immediate vicinanze dell'edicola "Striscia la notizia", quando un veicolo che sopraggiungeva in quel momento lo ha travolto.

La vittima, nell'immediatezza del fatto, è stato soccorso da una giovane edicolante e da alcune persone presenti in zona che hanno assistito all'investimento. Sul posto sono intervenuti unità mobili del 118 e personale della polizia di Stato per i rilievi tecnici e fotografici del sinistro al fine di ricostruire l'esatta dinamica incidentale e risalire alle responsabilità dell'incidente che ha richiamato sul posto capannelli di persone tra studenti, passanti, curiosi e avventori. L'uomo è stato subito trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti, mentre la viabilità è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso dell'uomo e i rilievi della polizia.