Scontro frontale moto-auto, gravissimo centauro

Domenica 26 Settembre 2021, 13:17

RIETI - Gravissimo incidente stradale lungo la Salaria per Roma nel raccordo stradale che sovrasta la galleria di Colle Giardino a San Giovanni Reatino per un violento scontro frontale tra una moto e un autoveicolo. Gravissime le condizioni del centauro immediatamente soccorso sul posto dai sanitari del 118 ma la severità delle lesioni e del politrauma riportati ne hanno reso necessario il trasporto in un nosocomio romano. Ancora da accertare le cause e le responsabilità del violento impatto. Sul posto Polizia stradale, equipaggi del 118, polizia locale del Comune di Rieti, carabinieri e vigili del fuoco.