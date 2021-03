Rieti, senza patente si schianta con l'auto contro una casa: ferito insieme all'amico

RIETI - Si sono schiantati a bordo di una macchina contro il muro di una casa e sono finiti in ospedale, dove il conducente se l’è cavata con sette giorni di prognosi per alcune ferite e ed è stato dimesso, mentre l’amico è stato ricoverato in osservazione perché nell’urto ha sfondato con la testa il parabrezza della vettura e dovrà essere sottoposto ad ulteriori esami. E’ l’epilogo di un pomeriggio vissuto pericolosamente a Cittaducale da due amici trentenni, i quali a bordo della Panda di proprietà del nonno di uno di loro, hanno imboccato la strada che conduce al cimitero comunale, quando in via San Francesco l’autista, probabilmente per l’eccessiva velocità, ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro una casa.

Nel violento impatto, una parte del muro è stata gravemente danneggiata, mentre gli occupanti, rimasti feriti, sono stati soccorsi da due autoambulanze del 118 e condotti al de Lellis. Dai primi accertamenti condotti dalla Polizia stradale di Rieti, è emerso che il conducente della Panda, sottratta al nonno senza avvertirlo, non aveva la patente perché gli era stata revocata in seguito a un altro procedimento, e il tasso alcolemico al quale è stato sottoposto al Pronto soccorso è risultato superiore al limite consentito.

