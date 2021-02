Investito in viale Matteucci, trasferito in codice rosso al de Lellis

RIETI - Investimento sul ponte di viale Matteucci, questa mattina, 27 febbraio, intorno alle 11.30.

A essere coinvolti, un uomo straniero di mezza età, che sembrerebbe stesse attraversando sulle strisce pedonali all'altezza della filiale della Banca Nazionale del Lavoro, investito da una Nissan bianca condotta da una donna. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e vigili urbani per effettuare i rilievi dell'incidente.

L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza dell'Ares 118, giunta però solo diverso tempo da un'altra postazione della provincia, perché al momento della chiamata le ambulanze in servizio nella sede del nucleo industriale di Rieti risultavano già tutte impegnate.

L'uomo si era diretto in banca per effettuare un prelievo con il bancomat e, nell'attraversare il viale, è stato colpito dall'auto che, fortunatamente, non procedeva però a velocità elevata, riuscendo così a fermarsi nell'immediatezza dell'impatto. Al momento dell'arrivo dell'ambulanza, l'uomo è stato stabilizzato sul posto e poi condotto in codice rosso, insieme ad un'automedica, all'ospedale de Lellis.

Lungo il viale, il traffico è rimasto bloccato per almeno una ventina di minuti.

