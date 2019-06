RIETI - Incidente tra due auto, nel tardo pomeriggio, a Regina Pacis, a Rieti.

Lo scontro ha riguardato una Ford Focus e una Fiat Panda tra via Pietro Boschio e via Tosi. Sul posto, vigili del fuoco, carabinieri e un'ambulanza che ha trasportato una persona in ospedale, in condizioni non gravi. © RIPRODUZIONE RISERVATA