Rieti, incidente di caccia, ferito al Gemelli

RIETI - Un cacciatore di Salisano l’80enne M.C. è stato vittima questa mattina di un incidente di caccia. Il fatto è avvenuto questa mattina nei pressi di via Campore. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che l’uomo è rimasto ferito dopo che è partito accidentalmente un colpo dal fucile di un altro cacciatore che si trovava nei paraggi. Sul posto l’ambulanza della Croce Blu Sabina e poi l’elicottero del 118. Il ferito (il colpo di fucile lo ha raggiunto alle gambe) da quanto si è appreso si trova al Gemelli e non è in pericolo di vita. Indagano sull’accaduto i carabinieri forestali di Poggio Mirteto. Ultimo aggiornamento: 16:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA