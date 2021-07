Rieti, cade dalla bici e batte la testa: il giornalista Valerio Pasquetti trasportato in eliambulanza al Gemelli

Domenica 4 Luglio 2021, 23:42 - Ultimo aggiornamento: 23:47

RIETI - È ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, il giornalista reatino Valerio Pasquetti, 59 anni, che nel primo pomeriggio di domenica 4 luglio, è rimasto coinvolto in un incidente mentre percorreva con la sua bicicletta da corsa, la strada che dalla sella di Fonte Cerro conduce verso Cottanello, un percorso che Pasquetti conosce molto bene.

Pasquetti, forse in seguito a un malore o avendo perso il controllo della bicicletta, è stato ritrovato riverso a terra, sanguinante, in forte stato confusionale da un passante che ha immediatamente avvisato i carabinieri della stazione di Casperia. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, quindi l'elicottero Pegaso del 118 che lo ha trasportato d'urgenza al Gemelli, dove è tuttora e ricoverato e monitorato. Il giornalista reatino, fortemente scosso dall'incidente, in un primo momento ha risposto ai soccorritori, ricordando le proprie generalità, poi però è stato sedato per consentirgli di riprendersi dal trauma cranico riportato nell'impatto col suolo. Molte anche le escoriazioni e un trauma toracico che ha interessato alcune costole. Non sembra in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono serie.