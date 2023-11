Leonessa, incidente tra un trattore e un'auto

Domenica 19 Novembre 2023, 22:13







RIETI - Incidente stradale a Leonessa in via Aldo Moro. Trattore finisce contro un'autovettura. Sinistro sulle cui cause stanno ora effettuando rilievi metrici e fotografi i carabinieri al fine di accertarne la dinamica. Da quanto appreso i due mezzi si sono scontrati lateralmente forse a causa probabilmente di una precedenza non rispettata. Ad avere la peggio è stato il Suv senza.comunque nessuna conseguenza per l"occupante.