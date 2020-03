© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Paura nella notte per una legnaia andata in fiamme a Borgorose. Poco dopo la mezzanotte, per cause ancora in fase di verifica e accertamento, si è propagato un violento incendio in una rimessa dove erano stoccati quintali di legna da ardere in via Dei Casalicchi. Nulla hanno potuto i proprietari per contenere il rogo. Sul luogo dell'incendio – oltre ai carabinieri del locale comando stazione - i vigili del fuoco di Avezzano unitamente a quelli del comando di Rieti per domare le fiamme.Situazione che nei primi momenti aveva creato una certa apprensione per via della prossimità della legnaia con un'abitazione privata che comunque non ha riportato danneggiamenti nè gravi rischi per l'incolumità delle persone e del fabbricato. Lunghe le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell'area che hanno impegnato per ore i pompieri fino all’alba di oggi.