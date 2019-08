© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L'incendio di un quadro elettrico all'interno di una baracca per il rimessaggio di arnesi di vario genere ha creato qualche momento di apprensione a causa della presenza di alcuni sacchi di cloro granulare per piscine utilizzato per la disinfezione dell’acqua, sostanza che a contatto con l'acqua in forma altamente concentrata ha emanato esalazioni malsane e irritanti. L'allarme è scattato oltre l’abitato di Passo Corese nel territorio del Comune di Fara in Sabina quando un residente della zona ha notato fuoriuscire del fumo dalla rimessa.L’intervento con l’acqua del proprietario ha creato una fastidiosa reazione e sul posto si è reso necessario l’intervento di una squadra di soccorso di vigili del fuoco partiti dal distaccamento sabino di Poggio Mirteto che - grazie all’impiego dispostivi di protezione individuale - sono riusciti in poco tempo a evitare che la combustione del quadro elettrico causasse ulteriori conseguenze e, nello stesso tempo, ad evitare rischi per le vie respiratorie dovuti alla presenza del cloro.