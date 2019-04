RIETI - Una squadra di vigili del fuoco del distaccamento sabino di Poggio Mirteto è intervenuta nella tarda serata di ieri per spegnere un incendio di sterpaglie e canneto che si è sviluppato in prossimità di un manufatto lungo via Sant'Andrea tra Borgo Santa Maria e Borgo Quinzio. Le fiamme si sono propagate probabilmente a partire da un cumulo di materiale di risulta e rifiuti abbandonati a ridosso di una massicciata. Da lì hanno presto attecchito interessando il canneto e le sterpaglie presenti. Il fuoco ha interessato poi una recinzione metallica posta a delimitare un manufatto agricolo in cemento. L'intervento immediato ha permesso di portare a termine, in breve tempo, l'operazione antincendio evitando così che le fiamme potessero raggiungere l'annesso presente all'interno della recinzione. © RIPRODUZIONE RISERVATA