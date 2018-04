RIETI - E' stato circoscritto l'incendio a ridosso della Salaria, all'altezza del chilometro 45, in corrispondenza di Nerola. Tuttavia, anche nella serata di giovedì, le fiamme, pur ridotte, sono visibili, nella parte più alta del costone.



L'incendio è divampato nella tarda mattinata di mercoledì, per poi ridursi e riprendere nella serata di mercoledì. arrivando a lambire alcune abitazioni: in pratica, le fiamme sono presenti da oltre 36 ore. Al lavoro i vigili del fuoco, presente, nella prima parte della giornata, anche un canadair. Le operazioni hanno portato a ridurre l'area delle fiamme, sebbene sono diversi gli ettari colpiti. Presente un mezzo dei vigili del fuoco.

Venerd├Č 27 Aprile 2018



