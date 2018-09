RIETI - I vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto, nel pomeriggio di martedì intorno le 16:30, sono intervenuti, insieme ai volontari della Protezione Civile di Casperia, a Casperia per un principio d'incendio tra la struttura dove è ospitata la scuola elementare e media e i giardinetti pubblici. Ad andare a fuoco un pezzo di boscaglia, che per fortuna grazie al tempestivo intervento dei volontari di Protezione Civile aspettando i Vigili del Fuoco hanno evitato il peggio.



Nella serata di martedì invece, sempre a Casperia intorno le ore 19:45 i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per una caduta pianta che ha invaso una corsia di marcia lungo la provinciale 48, poco dopo il bivio di Casperia in direzione Santa Maria in Legarano. Sempre in questo intervento in ausilio si sono aggiunti i volontari della Protezione Civile di Casperia. © RIPRODUZIONE RISERVATA