Mercoledì 14 Luglio 2021, 09:16

RIETI - Incendio alla Falegnameria Leoncini, in via Moletta, a Limiti di Greccio. Fiamme scatenate dalla macchina lucidatrice intorno alle 8.30. All'interno del capannone c'erano alcuni operai, che si sono messi tutti in salvo e hanno dato l'allarme. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Rieti. In paese nube dall'odore acre.