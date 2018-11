Foligno, fiamme nella falegnameria del Comune. Vigili del fuoco in azione

FOLIGNO - Fiamme nella falegnameria del comune di Foligno all'interni dell'autoparco in viale Umbria. Per cause in fase di accertamento della segatura ha preso fuoco insieme ad alcuni copertoni. Scattato l allarme la zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco, dalla polizia locale e dai tecnici e dirigenti del Comune. La colonna di fumo è stata notata anche fallo stadio. Nessun danno alle persone. Ultimo aggiornamento: 16:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA